«Не для ВСУ»: Франция завершила поставку партии истребителей Rafale для хорватских военных С момента прибытия в Хорватию первых боевых самолетов французского производства прошел год.
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«Не для ВСУ»: Франция завершила поставку партии истребителей Rafale для хорватских военных С момента прибытия в Хорватию первых боевых самолетов французского производства прошел год.
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