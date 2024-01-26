Архив США: Кравчук предупреждал Клинтона об украинских националистах

Использованы материалы: Александра Сенцова и Александра Чумичева /ИТАР-ТАСС Экс-президент Украины Леонид Кравчук в 1994 году предупреждал действующего на тот момент главу Белого дома Билла Клинтона об украинских националистах, готовых на "немыслимые поступки".
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