Архив США: Кравчук предупреждал Клинтона об украинских националистах

Использованы материалы: Александра Сенцова и Александра Чумичева /ИТАР-ТАСС Экс-президент Украины Леонид Кравчук в 1994 году предупреждал действующего на тот момент главу Белого дома Билла Клинтона об украинских националистах, готовых на "немыслимые поступки".