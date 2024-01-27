Внезапно шутки кончились: мир понял, что Северная Корея не играет в «пугалки», а реально собирается пойти до конца – до того самого, который ещё Никита Сергеич обещал всем капиталистам.
Ким Чен Ын готов «запалить»: Северная Корея поняла замысел Байдена – и "обнулит" его любой ценой
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А чтобы не гадать , надо руководить в главном штабе БРИКС и заниматься С Америкой объединившись и координировать свои силы . И делать это надо сразу или Организация без воинских формирований потеряет смысл . Формально существующая организация никому не нужна и пока все страны поверили в силу Российской Армии , нужно пользоваться моментом Именно сейчас надо на всех фронтах давать отпор , а где нужно нападать и лишать англосаксов манёвров в любых регионах планеты
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