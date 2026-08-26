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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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По результатам второй проверки ФИА лучшим двигателем в «Ф-1» остается «Ред Булл»

ФИА опубликовала результаты второй проверки эффективности двигателей в «Формуле-1» По результатам вторых замеров наиболее мощным двигателем внутреннего сгорания в «Ф-1», по данным ФИА, располагает «Ред Булл».

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