Московские школьники передали подарки раненым бойцам СВО

Ученики начальных классов одной из столичных школ в преддверии Дня защитника Отечества передали трогательные письма и сладкие подарки участникам СВО, проходящим лечение и реабилитацию в Главном военном клиническом госпитале Росгвардии.
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