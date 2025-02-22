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Московские школьники передали подарки раненым бойцам СВО

Московские школьники передали подарки раненым бойцам СВО

Ученики начальных классов одной из столичных школ в преддверии Дня защитника Отечества передали трогательные письма и сладкие подарки участникам СВО, проходящим лечение и реабилитацию в Главном военном клиническом госпитале Росгвардии.

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