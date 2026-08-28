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МОСИНФОРМ

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День в истории: 28 августа 28 августа 1851 года было запущено железнодорожное сообщение между Москвой и Петербургом

День в истории: 28 августа 28 августа 1851 года было запущено железнодорожное сообщение между Москвой и Петербургом

Ровно 175 лет назад, 28 августа 1851 года, завершилась первая перевозка воинских частей по всей железной дороге между Петербургом и Москвой.

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