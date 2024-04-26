Свечников признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Каролина»

Андрей Свечников стал лучшим игроком третьего матча серии между «Айлендерс» и «Каролиной». В ночь на 26 апреля в Элмонте прошел третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Восточной конференции, в котором местный «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролину Харрикейнз».
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