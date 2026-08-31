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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейсон Кидд: «Игра Леброна больше всех похожа на мою, пусть даже он находится на совершенно другом уровне»

Тренер и экс-звезда НБА Джейсон Кидд назвал баскетболистов, которые видят игру и площадку также, как видел ее он.

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