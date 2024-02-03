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В условиях высоких цен на обслуживание и проблем с поставками запчастей оптимальным выбором становится автомобиль с безнаддувным мотором и классической автоматической трансмиссией, говорят опрошенные «Газетой

В условиях высоких цен на обслуживание и проблем с поставками запчастей оптимальным выбором становится автомобиль с безнаддувным мотором и классической автоматической трансмиссией, говорят опрошенные «Газетой

﻿﻿При прочих равных условиях автомобиль более простой конструкции без турбокомпрессоров, роботизированных трансмиссий и многочисленных электронных компонентов обещает быть менее разрушительным для владельцев, пишет "Газета", - рассказали опрошенные Ру эксперты.

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