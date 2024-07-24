Психолог Лебедева: недосып приводит к болезням сердца и депрессии

Отказ от полноценного сна может привести к неблагоприятным последствиям. В краткосрочной перспективе это может привести к усталости, раздражительности, снижению концентрации внимания и ухудшению кратковременной памяти.
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