В Хабаровске сотрудники полиции пресекли факт фиктивной регистрации трудовых мигрантов

Участковые уполномоченные отдела полиции № 3 УМВД России по г. Хабаровску получили информацию о том, что жительница краевого центра осуществила постановку на регистрационный учет приезжих из государств Средней Азии по месту своего проживания.
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