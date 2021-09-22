Истоки пермской бойни. Почему Россия уподобляется "Стреляющим Штатам Америки"

ЗанозаПолитикаИстоки пермской бойни. Почему Россия уподобляется "Стреляющим Штатам Америки" Очередная трагедия с массовым убийством в Пермском госуниверситете одиноким молодым стрелком ставит очень много вопросов.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьavershin1947mailru АвершинВ США оружие разрешено и покупается свободно. В России фактически запрещено или почти запрещено, а в чём разница? Получается запрет не панацея и не спасёт от уродов. Воспитывать, воспитывать и ещё раз воспитывать как в СССР. А оружие до 75- года продавалось свободно, подобного не было, как стали запрещать, устраивать трудности в приобретении, а также воспитание от либероидов всё и началось.БОБорис ОсиповПродавать соплякам оружие запретить. Купить оружие может только человек отслуживший в армии или после 30 лет жизни. И самое главное ужесточить психиатрический контроль...Это должно проходить на серьезном уровне вплоть до детектора лжи...И если будут сомнения отказывать таким деятелям...Комментировать
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