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Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    Приятно читать. Рады за героического Рамзана Кадырова.Вот почему Кадыро...
  • Галина
    Автору браво!!!!Вот почему Кадыро...

Глубинное государство США: убить Путина и Трампа

Глубинное государство США: убить Путина и Трампа

Если впервые термин «глубинное государство» стал использоваться в Турции в 1990-х годах, то на Западе он появляется в речах журналистов, аналитиков и политиков в США в период президентства Дональда Трампа.

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