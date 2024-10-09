Глубинное государство США: убить Путина и Трампа

Если впервые термин «глубинное государство» стал использоваться в Турции в 1990-х годах, то на Западе он появляется в речах журналистов, аналитиков и политиков в США в период президентства Дональда Трампа.
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