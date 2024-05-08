В Египте больше нет опасности заражения гепатитом С

Египет искоренил гепатит С, болезнь, которая десять лет назад была третьей причиной смертности. Египет, где 10 лет назад был один из самых высоких показателей заболеваемости гепатитом С в мире, искоренил эту болезнь.
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