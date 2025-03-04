ХК «Факел Ямал» почти всухую обыграл питерский «Тайфун» и закрепился в плей-офф

В Салехарде прошла вторая встреча «Факела» и санкт-петербургского «Тайфуна». Игра первенства Национальной молодежной хоккейной лиги завершилась в пользу северян, сообщили в пресс-службе ямальского хоккейного клуба.
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