Ответ Венгрии за наших дипломатов должен быть не симметричным, а болезненным

Анастасия Кашеварова Венгрия — страна, которая ещё вчера считалась нашим «окном в Европу», другом, партнёром.
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