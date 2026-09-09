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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Ответ Венгрии за наших дипломатов должен быть не симметричным, а болезненным

Ответ Венгрии за наших дипломатов должен быть не симметричным, а болезненным

Анастасия Кашеварова Венгрия — страна, которая ещё вчера считалась нашим «окном в Европу», другом, партнёром.

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