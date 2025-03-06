Самый дешевый электромобиль Volkswagen стал первым, использующим программное обеспечение Rivian

Ультрадешевый EV от Volkswagen под названием ID EVERY1 - небольшой четырехдверный хэтчбек, представленный в среду, - станет первым автомобилем с программным обеспечением и архитектурой от Rivian, как сообщил источник, знакомый с новой моделью.
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