НАТО начнет антироссийские воздушные учения по обращению с ядерным оружием

В понедельник 14 октября стартуют ежегодные ядерные учения НАТО «Стойкий полдень» (Steadfast Noon). В них, как обычно, будут задействованы порядка 60 различных самолетов, которые проведут тренировочные полеты над Западной Европой.
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