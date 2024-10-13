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    Если они не внемли предупреждению Путина,то пусть пеняют на себя.Поляки собираются...

НАТО начнет антироссийские воздушные учения по обращению с ядерным оружием

НАТО начнет антироссийские воздушные учения по обращению с ядерным оружием

В понедельник 14 октября стартуют ежегодные ядерные учения НАТО «Стойкий полдень» (Steadfast Noon). В них, как обычно, будут задействованы порядка 60 различных самолетов, которые проведут тренировочные полеты над Западной Европой.

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