Мэр Екатеринбурга останавливал женщин в центре города и дарил цветы

Сегодня утром напротив здания администрации Екатеринбурга прошла необычная акция. Мэр Алексей Орлов и глава городской Госавтоинспекции Роман Ярыш останавливали автомобили, за рулем которых находились женщины, и поздравляли их с наступающим 8 Марта.