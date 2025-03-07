Мэр Екатеринбурга останавливал женщин в центре города и дарил цветы

Сегодня утром напротив здания администрации Екатеринбурга прошла необычная акция. Мэр Алексей Орлов и глава городской Госавтоинспекции Роман Ярыш останавливали автомобили, за рулем которых находились женщины, и поздравляли их с наступающим 8 Марта.
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