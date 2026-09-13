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Царьград

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Лихачев подтвердил: сотрудники "Росатома" работают без контроля

Лихачев подтвердил: сотрудники "Росатома" работают без контроля

Гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что сотрудники корпорации работают слаженно и не нуждаются в постоянном контроле.

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