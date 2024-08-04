ПолонСил.ру - с...
ГлавнаяЗдоровьеКрасотаНародная медицинаПсихологияПозитивКухонькаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

141 229 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Судя по всему у вас богатый опыт знакомства как с бомжами так и с мандавошками. Поздравляю !🤣🤣🤣Что естественно, ...
  • bobmihal Krylov
    На дембель уходили и наш врач части напуствие сделал. Говорит: перед тем как засунуть, нажми на пах, если вскрикнет о...Почему в паху вос...
  • Nadezhda Lescenko
    Не знаю, как мужчине справиться, но у женщин та же проблема.  НО!!!  Я посещаю разные вебинары, на которых продвигают...Аномия: усталое п...

Аномия: усталое поколение

Аномия: усталое поколение

Частенько я слышу, как парни жалуются: «Такое чувство, что мне больше ничего не интересно. Никакой страсти к жизни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nadezhda Lescenko
Не знаю, как мужчине справиться, но у женщин та же проблема.  НО!!!  Я посещаю разные вебинары, на которых продвигают новые тренды профессий. И заметила -  мужики, которые  там присутствуют - в меньшинстве.  Им неинтересно  И ======«Я даже не знаю, чувак, просто это чувство не отпускает меня».===  Удивительно - столько возможностей, а они ==не знают==.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх