Аномия: усталое поколение

Nadezhda Lescenko

Не знаю, как мужчине справиться, но у женщин та же проблема. НО!!! Я посещаю разные вебинары, на которых продвигают новые тренды профессий. И заметила - мужики, которые там присутствуют - в меньшинстве. Им неинтересно И ======«Я даже не знаю, чувак, просто это чувство не отпускает меня».=== Удивительно - столько возможностей, а они ==не знают==.