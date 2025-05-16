Расчеты САУ «Мста-С» уничтожили украинские пункты управления БПЛА

На Южно-Донецком направлении специальной операции расчеты САУ «Мста-С» группировки войск «Восток» поразили позиции украинских боевиков в районе населенных пунктов Комар и Отрадное Донецкой Народной Республики.
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