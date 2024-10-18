Рубль получит поддержку на следующей неделе

В центре внимания. Мировой рынок в четверг показывал разнонаправленную динамику. Экономическая статистика в США была смешанной, указав на более сильное, чем ожидалось, снижение промышленного производства, но и на неожиданно сильный рост розничных продаж.
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