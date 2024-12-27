«Взорвёт вам мозг»: энтузиасты показали трейлер мода, который добавит в Marvel's Spider-Man мультиплеер на 16 игроковПрошлогодняя утечка показала, что Insomniac Games разрабатывала мультиплеерную игру в серии Marvel’s Spider-Man.
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