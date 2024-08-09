Ксения Бородина показала, что стоит за романтическим роликом с возлюбленным (видео)

Телеведущая Ксения Бородина всегда умела привлекать внимание своей публики, но чего это стоит. На этот раз она снова поразила своих подписчиков, опубликовав в социальных сетях романтический и захватывающий ролик, в котором она вместе с возлюбленным Николаем исполнила впечатляющий трюк.
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