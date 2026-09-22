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Кондратюк — о травме спины: у меня просто не поднималась одна нога, я с Божьей помощью доехал программу

Кондратюк — о травме спины: у меня просто не поднималась одна нога, я с Божьей помощью доехал программу

Российский фигурист Марк Кондратюк вспомнил о травме спины, которую получил после Олимпийских игр 2022 года.

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