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Sohu: Чехия показала, насколько российская нефть важна для западных стран

Sohu: Чехия показала, насколько российская нефть важна для западных стран

Чехия приняла решение отказаться от жесткой позиции по импорту российских углеводородов. Такая мера показывает, что западные страны сильно зависимы от ресурсов РФ, пишет обозреватель Цзюнь Цин с китайского портала Sohu.

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