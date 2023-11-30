Чехия приняла решение отказаться от жесткой позиции по импорту российских углеводородов. Такая мера показывает, что западные страны сильно зависимы от ресурсов РФ, пишет обозреватель Цзюнь Цин с китайского портала Sohu.
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