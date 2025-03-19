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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Бывшая узница концлагеря добилась справедливости. Но не в суде

Несколько лет потребовалось Макеевой, чтобы изменить правила предоставления соцуслуг В конце января 2025 года в Петрозаводском городском суде был рассмотрен иск прокурора Петрозаводска к Комплексному центру социального обслуживания населения Республики Карелии.

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