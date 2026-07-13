Сестра требовала продать участок ради квартиры в пригороде: мой отказ обернулся скандалом

В тихом уголке загородной жизни у нас с супругом был уютный загородный дом с большим участком. После того как мой Андрей ушел из жизни, этот просторный участок в тридцать соток, где стоял крепкий, хотя и потемневший от долгих лет бревенчатый коттедж, густо увитый диким виноградом, вдруг стал для всей нашей родни настоящей занозой.