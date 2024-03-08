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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ЦСКА надо бороться за Кубок и место в тройке». Гришин об армейцах

После 19 туров армейцы занимают в таблице 7-е место. – Хотелось бы, чтобы ЦСКА победил [сегодня «Крылья Советов»].

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