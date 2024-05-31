Россия вошла в топ-4 экономик мира из-за проблем Европы

Высокий показатель ВВП России по паритету покупательной способности (ППС) связан не только с развитием экономики РФ и улучшением качества жизни россиян, но с экономическими трудностями в Европе из-за санкционной войны и сокращения поставок ресурсов.
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