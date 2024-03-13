Минобрнауки рассказало, как на Алтае будут пересдавать ЕГЭ после рекомендаций Путина

Президент страны предложил дать возможность пересдавать один экзамен по выбору Министерство образования и науки Алтайского края пока еще не получило новые рекомендации по сдаче ЕГЭ в 2024 году, связанные с инициативой президента РФ Владимира Путина.
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