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Минобрнауки рассказало, как на Алтае будут пересдавать ЕГЭ после рекомендаций Путина

Минобрнауки рассказало, как на Алтае будут пересдавать ЕГЭ после рекомендаций Путина

Президент страны предложил дать возможность пересдавать один экзамен по выбору Министерство образования и науки Алтайского края пока еще не получило новые рекомендации по сдаче ЕГЭ в 2024 году, связанные с инициативой президента РФ Владимира Путина.

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