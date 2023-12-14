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Евпаторию и Геническ свяжет новый автобусный маршрут

Евпаторию и Геническ свяжет новый автобусный маршрут

Начиная с 15 декабря каждый день из Крыма в Геническ будет отправляться новый автобус. Как сообщили в пресс-службе крымского Минтранса, комфортабельные автобусы будут проходить по маршруту «Евпатория - Симферополь – Геническ».

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