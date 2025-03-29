О падении нравов

Один любит Баха, другой — Бетховена, третий — Моцарта. Где они встретятся? На шашлыках. Кто-то считает канкан в «Мулен Руж» порнографией, кто-то — произведением искусства, кто-то — историей Парижа, а кто-то вообще ничего об этом не думает — просто отдыхает, но абсент заказывают все четверо.