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Аргументы недели

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От 35 рядов проволоки до Patriot: анатомия новой угрозы для России на западном направлении

От 35 рядов проволоки до Patriot: анатомия новой угрозы для России на западном направлении

События последних недель наглядно демонстрируют, что линия напряженности давно перестала ограничиваться только линией боевого соприкосновения.

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Геннадий Бережновизменено

Ответ Москвы на эти вызовы не может быть пассивным или ограничиваться лишь констатацией фактов. А его нет вообще ни какого, кроме статей в сети! А время неумолимо приближается к принятию мер реального воздействия. А ранее заявленные цели по западным заводам БЛА для Киева так и остались словами и они это берут на вооружение. Однако сколько не заявляли, а пришлось начать СВО и дать им повод "агрессора". А можно было реально помочь Януковичу и ликвидировать майдан и сколько бы жизней сберегли и не только! В Минске спохватились и вовремя!!!