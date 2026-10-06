События последних недель наглядно демонстрируют, что линия напряженности давно перестала ограничиваться только линией боевого соприкосновения.
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Ответ Москвы на эти вызовы не может быть пассивным или ограничиваться лишь констатацией фактов. А его нет вообще ни какого, кроме статей в сети! А время неумолимо приближается к принятию мер реального воздействия. А ранее заявленные цели по западным заводам БЛА для Киева так и остались словами и они это берут на вооружение. Однако сколько не заявляли, а пришлось начать СВО и дать им повод "агрессора". А можно было реально помочь Януковичу и ликвидировать майдан и сколько бы жизней сберегли и не только! В Минске спохватились и вовремя!!!