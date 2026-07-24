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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иванишевич о том, что Джокович хочет играть до Олимпиады-2028: «Думаю, что это возможно»

Горан Иванишевич считает, что Новак Джокович сможет играть до Олимпиады-2028 . – Леброн Джеймс в конце сезона сказал, что продолжит играть только в том случае, если поймет, что по-прежнему получает удовольствие от самого процесса – тренировок и подготовки, а не только от результата.

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