МИД Ирана опроверг заявления о причастности страны к покушениям на Трампа

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал распространившиеся обвинения Тегерана в якобы причастности к попыткам покушения на представителей власти США безосновательными, охарактеризовав их как «заговор Израиля» для усложнения отношений между американским и иранским государствами.
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