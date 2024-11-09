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МИД Ирана опроверг заявления о причастности страны к покушениям на Трампа

МИД Ирана опроверг заявления о причастности страны к покушениям на Трампа

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал распространившиеся обвинения Тегерана в якобы причастности к попыткам покушения на представителей власти США безосновательными, охарактеризовав их как «заговор Израиля» для усложнения отношений между американским и иранским государствами.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Сказочники из США рассказывают всему свету какие они хорошие, а все остальные плохие, не понимая, что мир давно прозрел и увидел всю ложь и мерзость США.
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