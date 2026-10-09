В России предлагают закрепить минимальную скорость домашнего интернета

В ведомстве считают, что единый стандарт повысит качество услуг и защитит права абонентов, особенно в новостройках и районах с плотной застройкой Минцифры РФ планирует разработать и представить в Государственную Думу законопроект, регулирующий минимальную скорость интернета для домашних пользователей.