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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России предлагают закрепить минимальную скорость домашнего интернета

В России предлагают закрепить минимальную скорость домашнего интернета

В ведомстве считают, что единый стандарт повысит качество услуг и защитит права абонентов, особенно в новостройках и районах с плотной застройкой Минцифры РФ планирует разработать и представить в Государственную Думу законопроект, регулирующий минимальную скорость интернета для домашних пользователей.

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