Китай обнародовал базисные линии и базисные точки территориальных вод вблизи острова Хуанъяньдао

Пекин, 10 ноября /Синьхуа/ -- Китайское правительство определило и обнародовало базисные линии территориальных вод вблизи острова Хуанъяньдао, что является закономерным шагом, направленным на укрепление морского управления в соответствии с законом, и соответствует международному праву и практике, сообщил в воскресенье официальный представитель МИД КНР.