Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Китай обнародовал базисные линии и базисные точки территориальных вод вблизи острова Хуанъяньдао

Пекин, 10 ноября /Синьхуа/ -- Китайское правительство определило и обнародовало базисные линии территориальных вод вблизи острова Хуанъяньдао, что является закономерным шагом, направленным на укрепление морского управления в соответствии с законом, и соответствует международному праву и практике, сообщил в воскресенье официальный представитель МИД КНР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх