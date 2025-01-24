Предприниматель Матус уверен, что Невзлин мог контролировать работу SOTA media

Предприниматель Андрей Матус в интервью RT сообщил, что Леонид Невзлин*, который также является сооснователем ЮКОСа и соратником Михаила Ходорковского*, мог иметь контроль над работой интернет-издания SOTA**.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии