Reuters: страны стали возвращать свои золотые резервы на фоне антироссийских санкций

Как сообщает Reuters со ссылкой на итоги опроса центральных банков и суверенных фондов от американской инвесткомпании Invesco, все больше стран начали возвращать свои запасы золота после введения коллективным Западом санкций в отношении России.
Как сообщает Reuters со ссылкой на итоги опроса центральных банков и суверенных фондов от американской инвесткомпании Invesco, все больше стран начали возвращать свои запасы золота после введения коллективным Западом санкций в отношении России.
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