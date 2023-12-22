ЦАХАЛ обнаружил Джохор-ад-Дике склад с запасами оружия и ракетными установками

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили в районе Джохор-ад-Дик в центральной части сектора Газа склад с крупными запасами оружия и ракетными установками дальнего действия, которые использовались на прошлой неделе для ударов по израильским территориям.
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