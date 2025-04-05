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Кейн о 3:1 с «Аугсбургом»: «Бавария» упорно работала над стандартами, и здорово, что забила. У нас была тяжелая неделя с травмами»

«Мы одержали важную победу. Было нелегко, пришлось отыгрываться, но важно, что мы отреагировали. Мы показали очень хороший дух.

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