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Саша Бортич поборола хейт самоиронией

Саша Бортич поборола хейт самоиронией

Актриса Саша Бортич решила взять хейтеров самоиронией — и ей это удалось. Об этом сообщил Super.ru. «После многолетних дискуссий вокруг отсутствия у актрисы профессионального образования бороться с хейтерами стало бессмысленно», — написали авторы поста.

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