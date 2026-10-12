Саша Бортич поборола хейт самоиронией

Актриса Саша Бортич решила взять хейтеров самоиронией — и ей это удалось. Об этом сообщил Super.ru. «После многолетних дискуссий вокруг отсутствия у актрисы профессионального образования бороться с хейтерами стало бессмысленно», — написали авторы поста.