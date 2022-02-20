Юрий Антонов женился на эмигрантках, крутил роман с мексиканкой, заигрывал с Фатеевой, а сейчас живёт с собаками – тайны личной жизни первого миллионера СССР, все жёны и дети

Юрий Антонов, личная жизнь которого достаточно бурная, 19 февраля отметил 77-летие. По случаю дня рождения журналисты решили вспомнить о судьбе самого первого миллионера СССР, браках с эмигрантками и романе с мексиканской.
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