Всех обвиняемых в теракте в Crocus City Hall арестовали: главное за сутки

МОСКВА, 25 марта, ФедералПресс. Четверых обвиняемых в совершении теракта в Crocus City Hall отправили под арест на два месяца, в Одессе прогремели взрывы, Штаты прокомментировали перехват своих бомбардировщиков российским МиГ-31.
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