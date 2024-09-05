ВСУ заявил, что атака на Курскую область снизила угрозу наступления ВС России

Попытка прорыва ВСУ на Курскую область снизила угрозу наступления ВС России. Главком украинской армии Александр Сырский заявил в интервью телеканалу CNN, что российской армии якобы не дали действовать силы Киева.
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