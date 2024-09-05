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ВСУ заявил, что атака на Курскую область снизила угрозу наступления ВС России

ВСУ заявил, что атака на Курскую область снизила угрозу наступления ВС России

Попытка прорыва ВСУ на Курскую область снизила угрозу наступления ВС России. Главком украинской армии Александр Сырский заявил в интервью телеканалу CNN, что российской армии якобы не дали действовать силы Киева.

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