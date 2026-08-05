Ливан: По меньшей мере один человек погиб и еще 11 получили ранения в результате авиаудара Израиля по молитвенной комнате на кладбище в Тебнине, провинция Набатия, во второй половине дня по местному времени.
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