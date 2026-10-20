“Seven Boeing Co. 737-700 jets, acquired for hundreds of millions of dollars and meant to ramp up President Donald Trump’s deportation campaign, have barely left the ground at southwest Louisiana’s Lake Charles Regional Airport,” Bloomberg reports.
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