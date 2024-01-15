"Встану на колени, скажу -"Была не права". Хаматова думает, что вернуться - легко

Перебравшаяся в Латвию Чулпан Хаматова, похоже, до сих пор уверена - вернуться можно очень легко. Наверное, считает, что слова о "тоталитарной" России" и "воинственном русском народе", якобы "безо всяких причин напавшим на "мирную" Украину", никто наверное и не помнит.
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